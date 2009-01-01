Уничтожение нации. Почему украинские политики муссируют вопросы языка и истории

Украинские власть имущие действуют в угоду своим политическим и клановым интересам, говорит Николай Маломуж.

"Языковой" митинг в Донецке Остров

Украинские политики извлекают на поверхность, истории, культуры и религии, которые раздражают общество, для сохранения власти и достижения своих клановых интересов.

Об этом бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж рассказал на чате в "Главреде".

"Это очень чувствительные темы! А политики первого уровня в течение всего периода независимости Украины (особенно в последние годы) постоянно использовали эти болезненные темы для завоевания власти, создавая тем самым предпосылки для разбалансировки общества, противостояния на религиозной, межнациональной, языковой почве. И все это в угоду своим политическим и клановым интересам", — говорит военный эксперт.

"Таким образом они фактически уничтожают нацию, ведут к расколу, ослабляют страну как внутренне, так и перед внешними конкурентами и агрессорами. Своими же действиями эти политики совершают большое преступление против украинского народа. Конкретные сценарии мы почувствовали во время выборов в 1990-х и 2000-х годах, которые привели к сегодняшним большим проблемам", — резюмировал Николай Маломуж.

Напомним, ранее генерал-разведчик раскрыл реальные планы России по Донбассу.

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