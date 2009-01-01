Уничтоженный в Сирии российский "советник" воевал на Донбассе — СМИ

По словам близкого друга погибшего, он познакомился с Магамуровым в Донецке в 2014 году.
Об этом идет речь в материале российского издания e1.ru.
По словам близкого друга погибшего, он познакомился с Вадимом Магамуровым в Донецке в 2014 году.
Также сообщается, что двоюродный брат погибшего подтвердил участие Вадима Магамурова в 2014 году в боях на территории Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что в Сирии российская авиация нанесла удар по турецким военным, в результате есть погибшие и раненые.
Фото: e1.ru.