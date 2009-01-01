Уникальное явление. Падение небесного тела над Аризоной попало на видео

В США зафиксировали необычный инцидент с участием космического тела
Запись инцидента была опубликована представителями канадского телеканала Weather Network на портале YouTube.
В видео заметно, что во время падения космическое тело очень ярко осветило ночное небо над Финиксом на несколько секунд, а затем погасло окончательно.
По словам очевидцев, ночью в небе неожиданно возник яркий "огненный шар", который пролетел из южной части города в направлении северной.
Официальное подтверждение от властей Финикса на данный момент отсутствует.
Напомним, как писал "Главред", ранее над штатом Аризона пролетел астероид.