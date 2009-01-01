Уникальное явление. Падение небесного тела над Аризоной попало на видео

В США зафиксировали необычный инцидент с участием космического тела

Панорама ночного американского города Global Look Press

Над городом Финикс (штат Аризона, США) системы видеонаблюдения зафиксировали падение крупного метеорита.

Запись инцидента была опубликована представителями канадского телеканала Weather Network на портале YouTube.

В видео заметно, что во время падения космическое тело очень ярко осветило ночное небо над Финиксом на несколько секунд, а затем погасло окончательно.

По словам очевидцев, ночью в небе неожиданно возник яркий "огненный шар", который пролетел из южной части города в направлении северной.

Официальное подтверждение от властей Финикса на данный момент отсутствует.

Напомним, как писал "Главред", ранее над штатом Аризона пролетел астероид.