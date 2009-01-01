Уселись в лужу: В сети высмеяли ложь российского Минобороны

Военное ведомство РФ серьезно оконфузилось в интернете
В сервисе микроблогов Twitter юзеры массово публикуют скриншоты из других игр с различными абсурдными комментариями.
Утром сегодняшнего дня, 14 ноября, Минобороны России опубликовало на своих страницах в соцсетях картинки, которые якобы подтверждают обеспечение американской армией прикрытия боевиков ИГИЛ. В ведомстве назвали их "неоспоримым подтверждением". Однако очень быстро выяснилось, что одна из картинок в точности совпадает со скриншотом из мобильной игры "AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron", а остальные являются кадрами с видеозаписи действий иракских ВВС близ города Фаллуджа в 2016 году.
Напомним, ранее "Главред" писал о том, что российскому Минобороны "привиделись" американские инструкторы на востоке Украины.
Минобороны опубликовало кадры участия Александра Лукашенко в совместных российско-белорусские военных учений "Super soviet bros." pic.twitter.com/b5m5jCxM2j— эчпочмак и комбикорм (@kocizum) 14 листопада 2017 р.
Минобороны опубликовало уникальные кадры спецоперации ССО РФ в Сирии pic.twitter.com/2uQqMkOLn7— Д///ИХАД (@tvjihad) 14 листопада 2017 р.
Неоспоримое подтверждение бомбардировки американской артиллерией базы сирийских миротворцев под Дамаском pic.twitter.com/gOwaP4NXNI— Лентач (@oldLentach) 14 листопада 2017 р.
Неоспоримое доказательство использования башкирской армией генетически модифированных конских войск pic.twitter.com/gVN8A8xfKU— Я дико извиняюсь (@traktor_bang) 14 листопада 2017 р.