Уселись в лужу: В сети высмеяли ложь российского Минобороны

Военное ведомство РФ серьезно оконфузилось в интернете

скриншот из игры «Angry Birds» Скриншот из игры Angry Birds

Интернет-пользователи начали активно высмеивать "неоспоримое подтверждение" в форме скриншота из игры для мобильных устройств, которым российское Минобороны пыталось доказать факт сотрудничества США с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГИЛ).

В сервисе микроблогов Twitter юзеры массово публикуют скриншоты из других игр с различными абсурдными комментариями.

Утром сегодняшнего дня, 14 ноября, Минобороны России опубликовало на своих страницах в соцсетях картинки, которые якобы подтверждают обеспечение американской армией прикрытия боевиков ИГИЛ. В ведомстве назвали их "неоспоримым подтверждением". Однако очень быстро выяснилось, что одна из картинок в точности совпадает со скриншотом из мобильной игры "AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron", а остальные являются кадрами с видеозаписи действий иракских ВВС близ города Фаллуджа в 2016 году.

Напомним, ранее "Главред" писал о том, что российскому Минобороны "привиделись" американские инструкторы на востоке Украины.

Минобороны опубликовало кадры участия Александра Лукашенко в совместных российско-белорусские военных учений "Super soviet bros." pic.twitter.com/b5m5jCxM2j — эчпочмак и комбикорм (@kocizum) 14 листопада 2017 р.

Минобороны опубликовало уникальные кадры спецоперации ССО РФ в Сирии pic.twitter.com/2uQqMkOLn7 — Д///ИХАД (@tvjihad) 14 листопада 2017 р.

Неоспоримое подтверждение бомбардировки американской артиллерией базы сирийских миротворцев под Дамаском pic.twitter.com/gOwaP4NXNI — Лентач (@oldLentach) 14 листопада 2017 р.