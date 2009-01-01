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Уселись в лужу: В сети высмеяли ложь российского Минобороны

Сегодня, 15:14

Военное ведомство РФ серьезно оконфузилось в интернете 

Энгри Берд
скриншот из игры «Angry Birds» Скриншот из игры Angry Birds
Интернет-пользователи начали активно высмеивать "неоспоримое подтверждение" в форме скриншота из игры для мобильных устройств, которым российское Минобороны пыталось доказать факт сотрудничества США с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГИЛ).

В сервисе микроблогов Twitter юзеры массово публикуют скриншоты из других игр с различными абсурдными комментариями.

Утром сегодняшнего дня, 14 ноября, Минобороны России опубликовало на своих страницах в соцсетях картинки, которые якобы подтверждают обеспечение американской армией прикрытия боевиков ИГИЛ. В ведомстве назвали их "неоспоримым подтверждением". Однако очень быстро выяснилось, что одна из картинок в точности совпадает со скриншотом из мобильной игры "AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron", а остальные являются кадрами с видеозаписи действий иракских ВВС близ города Фаллуджа в 2016 году. 

Напомним, ранее "Главред" писал о том, что российскому Минобороны "привиделись" американские инструкторы на востоке Украины.

 

 

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