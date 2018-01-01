Ушел из жизни глава Института философии Мирослав Попович

Выдающийся украинский ученый и философ умер на 88-м году жизни.

Мирослав Попович был выдающимся украинским ученым и философом. Фото: i.ytimg.com

Сегодня, 10 февраля, скончался директор Института философии Мирослав Попович.

Об этом сообщил проректор по научно-педагогической работе КНУ им. Шевченко Владимир Бугров на своей странице в Facebook.

"Страшное и печальное известие - ушел из жизни философ, мыслитель, человек, моральный авторитет Мирослав Владимирович Попович. Это большая потеря для Украины. Пусть покоится с миром! Светлая память достойному учителю!", - написал проректор.

Фото: скрин Facebook/Владимир Бугров

Напомним, Мирослав Попович - украинский философ, академик НАН Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор философских наук, профессор, педагог, специалист в области культурологии, логики и методологии науки, истории украинской культуры, директор Института философии им. Сковороды НАН Украины, заведующий отделом логики и методологии науки Института философии.

Как сообщалось ранее, 31 января в возрасте 67 лет ушел из жизни первый космонавт Украины Леонид Каденюк.