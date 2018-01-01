Ушел из жизни популярный британский писатель-романист

Литератор работал в жанре детектива, исторического романа и детской прозы.

Мастер детектива Филипп Керр умер в Британии Фото: theglobeandmail.com

В Британии 23 марта умер популярный писатель детективного жанра Филипп Керр, который также был известен под псевдонимом Ф. Б. Керр, как автор серии детских книг "Дети лампы".

О смерти 63-летнего писателя сообщила в Twitter его жена Джейн Тинн. Причину трагической ситуации она не сообщила.

"Умер Филипп Керр, гений писательства, обожаемый муж и отец", - написала супруга.

Twitter

Напомним, Филипп Керр начал литературную карьеру в 1989 году. Он писал книги для детей, произведения в историческом и приключенческом жанрах. Наиболее известным стал цикл книг о детективе Бернхарде Гюнтере, работающем в Чехословакии в период нацистской оккупации. Свой первый роман "Мартовские фиалки" Керр написал в 1989 году, с того времени из-под его пера вышло более двадцати произведений, из которых 11 крупных романов.

Как ранее сообщалось, украинский писатель Юрий Винничук заявил, что Михаил Булгаков является плагиатором, а его книга "Мастер и Маргарита" наполнена образами и сюжетными линиями, скопированными с нескольких романов и повестей других авторов.