Ушел из жизни выдающийся летчик и легенда концерна "Антонов"

Умер заслуженный летчик-испытатель СССР Юрий Курлин.

В концерне "Антонов" Курлина называли легендой мировой авиации Фото: Facebook/Антонов

Герой Советского Союза Юрий Курлин ушел из жизни 27 февраля в возрасте 88 лет.

Некролог своему выдающемуся сотруднику написали в госпредприятии "Антонов", опубликовав его в Facebook.

"Легенда мировой авиации Юрий Владимирович Курлин участвовал в создании и испытании всемирно известных самолетов семейства "Ан": Ан-2, Ан-8, Ан-10, Ан-12, Ан-14, Ан-24, Ан-26, Ан-28, Ан-30 Ан-32, Ан-72, Ан-74, Ан-22, Ан-124, Ан-225. Он внес весомый вклад в исследование этих машин, во внедрение их в эксплуатацию... Установил четыре мировых авиационных рекорда на Ан-32", – говорится в сообщении.

В концерне отмечают, что Курлин обучал молодых пилотов азам авиационного мастерства, активно занимался преподавательской деятельностью. Экипаж под его командованием поднял в воздух крупнейший в мире турбовинтовой самолет Ан-22 "Антей". И произошло это символично именно 27 февраля, но 53 года назад.

Коллеги вспоминают, что выдающийся летчик был настоящим профессионалом своего дела, гением авиации, а также добрым и отзывчивым человеком.

Напомним, 10 февраля скончался директор Института философии, выдающийся украинский ученый Мирослав Попович.