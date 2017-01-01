Усиленная броня и защита от мин. В Украине разрабатывают новую тяжелую БМП

Машина будет обладать дополнительной боковой и фронтальной бронёй, а её нижняя часть дополнительной противоминной защитой.

Перспективная БМП "Берсерк" defence-blog.com

В Украине подумывают над тем, чтобы создать на базе "Оплота" перспективную тяжёлую боевую машину с рабочим названием "Берсерк".

Об этом аналитик группы "Информационное сопротивление — Юг" Александр Коваленко (блогер "Злой Одессит") пишет в своем блоге в Живом Журнале со ссылкой на defence-blog.

Как отмечается, данная машина будет обладать дополнительной боковой и фронтальной бронёй, а её нижняя часть дополнительной противоминной защитой. Кроме того, на "Берсерке" будут установлены как элементы динамической так и активной защиты.

Он подчеркнул, что пока рано о чём-либо говорить, информация предварительная.

"Да, радуют планы и, конечно же, было бы круто, дабы в войска поступила такая машина, но рационализм и реализм сеют зерно сомнения в целесообразность сего мероприятия" — пишет блогер.

"Дело в том, что разработка тяжёлой БМП в Украине отнюдь не в новинку. Стоит вспомнить хотя бы БМПВ-64, которую харьковчане ваяли на платформе танка Т-64. Были ещё БМПТ-64, БТРВ-64, а про "Азовец" промолчу... Тем не менее, все они так и остались в единичных экземплярах. А теперь "Берсерк", да ещё и на базе танка "Оплот". Как тут не спросить, а сколько на вооружении ВСУ этих самых "Оплотов" и как быстро они выпускаются? И важнее ли сейчас для армии современные танки, или затрата времени и ресурсов, пускай и в какой-то долгосрочной перспективе, но все же на БМП, коих у нас для модернизации хоть лопатой греби?", — отметил он.

"Не маловажен ещё один вопрос, а почему именно "Оплот"? Ведь по сути "Оплот" это глубокая модернизация Т-84, который, по сути, эволюция Т-80УД, который, по сути, модификация Т-80. Замкнули суть. И снова упираемся в количественно качественное соотношение и КПД в перспективе - рационально ли использовать базу немногочисленных Т-80 для тяжелой БМП или всё же логичнее вспомнить про Т-64?", — добавил "Злой одессит".

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине разработали новый танк.

Фото: defence-blog.com.