Увеличение защиты и маневренности. Как российские танки на опыте Донбасса въедут в Европу

Все модели танков дорабатывают по одной и той же кальке, говорит военный эксперт.

Модернизированные Т-72Б3 призводства НПК "Уралвагонзавод" voentv.mil.by

В 2016 году, когда россиянам представили, сразу было отмечено, что все нововведения сделаны на опыте войны на Донбассе.

Об этом аналитик группы "Информационное сопротивление — Юг" Александр Коваленко (блогер "Злой Одессит") пишет в своем блоге в Живом журнале.

"Чуть позже стала появляться информация о новой версии Т-90М "Прорыв", в которой прослеживался не только опыт Донбасса, но и сирийской гражданской войны. Теперь же российская военщина представила своё очередное творение — Т-80БВМ, по которому можно точно сказать, какой тренд взят армией РФ на ближайшее время. И, честно говоря, этот тренд явно не понравится странам, соседствующим с оплотом скреп", — пишет военный эксперт.

По его словам, Т-80 не был основным боевым танком России, и всегда ставка делалась вооружёнными силами РФ на Т-72 и его глубокую модернизацию Т-90: "Тем не менее, на прошлой неделе стало известно, что в министерстве обороны РФ решили резко сократить количество военной техники эпохи СССР, подлежащей утилизации, и отправить её на ремонт и модернизацию. Информация эта стала доступной для общественности на фоне того, как в российских СМИ стали распространять очередную порцию "величия" о том, что для нужд армии будет проведена модернизация танков Т-80 (которых на хранении в РФ около 3 тыс.) до уровня БВМ".

"Обе новости весьма показательно смотрятся одна на фоне другой, но причем здесь тогда Европа? И вот тут вновь вспоминаем об упомянутом выше опыте Донбасса", — пишет аналитик "Информсопротивления".

"Что Т-72Б3 (2016), что Т-90М "Прорыв", что Т-80БВМ — все дорабатываются по одной и той же кальке. Увеличение защиты и маневренности. В первом случае танки оснащают дополнительной динамической защитой — ставят боковые проекции башни, а также решётчатую защиту задней и нижней проекций башни. Во втором случае — на танки устанавливают новые двигатели, мощность которых превышает 1 000 л.с. В данном случае речь идет о двигателе В-92С2Ф, мощностью 1130 л.с., что позволяет танку развивать скорость 70 км/ч", — продолжает блогер.

"И как при таких явных улучшениях не вспомнить, что Т-80 создавался с прицелом на быстрый прорыв обороны сил НАТО и продвижение вглубь территории потенциального противника. По сути, Т-72 и Т-90 российской армии сейчас планомерно доводят по мобильности до уровня Т-80, за исключением того, что дизель В-92С2Ф разогревается значительно дольше, чем газотурбинный двигатель "восьмидесятки", — напомнил военный эксперт.

"А потому, не знаю, на что ещё рассчитывают убеждённые пацифисты, но по тем изменениям, которые, несмотря на экономические ограничения и обнищание народа, происходят в вооруженных силах РФ, о мирных инициативах говорить не приходится", — резюмировал "Злой Одессит".

Ранее "Главред" сообщал, что координатор "Информсопротивления" Дмитрий Тымчук заявил, что наличие у сил АТО на Донбассе американских противотанковых ракетных комплексов FGM-148 Javelin будет способствовать соблюдению боевиками и кадровыми российскими военными на Т-72 Минских соглашений.

фото: voentv.mil.by