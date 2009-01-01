Зелинский считает, что, в частности, укрепление рубля негативно сказалось на туризме в Крыму.

Надпись в Крыму, иллюстрация Reuters

В 2017-м по сравнению с прошлым годом туристический поток впросел (оккупанты утверждают, что в 2016 году там отдохнули 5,6 млн туристов — на 21% больше, чем в 2015-м —).

Об этом рассказал глава так называемого "правления регионального отделения Российского союза туриндустрии в республике Крым и Севастополе" Борис Зелинский, пишет Интерфакс.

По его словам, причинами снижения турпотока является "открытие Турции для российских отдыхающих, укрепление рубля, аномально холодные май и начало июня в Крыму и дорогие авиабилеты на полуостров".

"Мы считаем, что процентов на 20, как минимум, в этом году туристический проток в Крым просел", — cказал собеседник агентства.

Ранее российский финансист и блогер Слава Рабинович написал, что подконтрольный РФ Крым "является оккупационной помойкой, а не туристическим направлением", и там ситуация будет ухудшаться.