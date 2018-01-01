В Англии мужчину убило креслом в кинотеатре: детали

Инцидент произошел в старинном городе Бирмингем.

Кинотеатральный зал Teplov

Мужчина в кинотеатре английского города Бирмингем погиб из-за неисправности кресла с электрорегулировкой.

Такое сообщение опубликовало британское издание The Guardian. По данным журналистов, мужчина купил билет в VIP-зону одного из кинотеатров Бирмингема. Кресла этого зала оборудованы механическими подставками для ног и панелями управления. Во время просмотра фильма британец уронил телефон между сиденьями. Когда он наклонился за гаджетом, подножка придавила его голову. Вытащить пострадавшего другие зрители смогли только после того, как сломали подставку.

Пока его доставали, то у мужчины произошел сердечный приступ. Медики из бригады скорой помощи смогли "запустить" его сердце, после чего немедленно доставили в городскую больницу. Однако через неделю мужчина скончался.

Напомним, ранее сообщалось о том, что к свадьбе принца Гарри выпустят поющие гимн Британии.