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В Apple планируют делать iPhone и MacBook из "мусора"

Сегодня, 02:05

Рукововодство американского технологического гиганта поделилось планами на будущее

Айфон и Макбук
Смартфон iPhone и ноутбук MacBook akket.com
Руководство американской корпорации Apple планирует изготавливать свою самую популярную продукцию - смартфоны iPhone и ноутбуки MacBook - из полностью перерабатываемых материалов.

Корпорация в дальнейшем планирует максимально продвинуться по направлению к экологически чистому производству, сообщает портал "BGR".

"Насколько я знаю, мы единственная корпорация на рынке, которая пытается заниматься этим. Большинство говорят об утилизации электроники, но никто не хочет использовать такие материалы повторно в новых продуктах", - заявила вице-президент Apple по вопросам окружающей среды Лиза Джексон.

По ее словам, в ближайших планах у корпорации значится полное прекращение использования сплавов при изготовлении продукции.

Напомним, в Apple объявили о планах по выпуску трех новых смартфонов.

Теги:  
Apple, iPhone, MacBook
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