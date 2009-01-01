В "армии ЛНР" нехватка мужиков: призвали десятки женщин, но командиры недовольны

В 6-м полку служит около 30 женщин.
Об этом Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает на своей странице в Facebook.
Как стало известно украинской разведке, в связи с неукомплектованностью личным составом, командование 2-го "армейского корпуса" ЛНР заставляет командиров подчиненных соединений и частей принимать на военную службу женщин.
По состоянию на начало февраля в отдельных подразделениях 6-го отдельного мотострелкового полка 2 АК численность женщин-военнослужащих составляет до 30 человек.
Недовольные качеством такого пополнения командиры подразделений требуют от командования ограничить призыв женщин на военную службу.
Ранее "Главред" сообщал, что В 6-м полку "армии ЛНР" огромный некомплект "военнослужащих", а в Стаханове боевиков ЛНР не увольняют в запас, заставляют служить за дезертиров.