В "армии ЛНР" нехватка мужиков: призвали десятки женщин, но командиры недовольны

В 6-м полку служит около 30 женщин.

Женщина-боевик Reuters

Невыплата жалования,, расторжение контрактов и увольнение с воинской службы привели к тому, что в "армии ЛНР" не хватает боевиков.

Об этом Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает на своей странице в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, в связи с неукомплектованностью личным составом, командование 2-го "армейского корпуса" ЛНР заставляет командиров подчиненных соединений и частей принимать на военную службу женщин.

По состоянию на начало февраля в отдельных подразделениях 6-го отдельного мотострелкового полка 2 АК численность женщин-военнослужащих составляет до 30 человек.

Недовольные качеством такого пополнения командиры подразделений требуют от командования ограничить призыв женщин на военную службу.

Ранее "Главред" сообщал, что В 6-м полку "армии ЛНР" огромный некомплект "военнослужащих", а в Стаханове боевиков ЛНР не увольняют в запас, заставляют служить за дезертиров.