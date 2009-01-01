В Авдеевке — чрезвычайное положение, российская сторона в СЦКК тормозит начало ремонтных работ

Все службы находятся на низком старте в ожидании разрешения, отметил Вилинский.

Авдеевка, иллюстрация facebook.com/ato.news

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрациизаявил, что в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Между тем зампредседателя Евгений Вилинский в своем аккаунте сообщил, что российская сторона в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) тормозит начало восстановительных работ.

"Поставщики газа могут обеспечить поставку природного газа на достаточное для проведения ремонтных работ время... Если кратко резюмировать, все службы находятся на низком старте в ожидании разрешения СЦКК. Нужно мощное давление на его российскую часть", — отметил он.

Ранее сообщилось, что утром 29 января в Авдеевке боевики обстреляли жилой сектор в районе ул. Заводской и Седова, были ранены два человека, город остался без электричества.