В Авдеевке — чрезвычайное положение, российская сторона в СЦКК тормозит начало ремонтных работ

Все службы находятся на низком старте в ожидании разрешения, отметил Вилинский.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Между тем зампредседателя Евгений Вилинский в своем аккаунте сообщил, что российская сторона в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) тормозит начало восстановительных работ.
"Поставщики газа могут обеспечить поставку природного газа на достаточное для проведения ремонтных работ время... Если кратко резюмировать, все службы находятся на низком старте в ожидании разрешения СЦКК. Нужно мощное давление на его российскую часть", — отметил он.
Ранее сообщилось, что утром 29 января в Авдеевке боевики обстреляли жилой сектор в районе ул. Заводской и Седова, были ранены два человека, город остался без электричества.