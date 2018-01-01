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В Австралии акула попыталась утопить кормившую ее туристку: видео

Сегодня, 09:08

Вот так доброта и гуманизм женщины едва не стоили ей жизни.

Акула
YouTube
В Австралии туристка еле-еле не осталась без руки, пытаясь покормить акулу.

Видеозапись инцидента была опубликована на портале YouTube. По словам пострадавшей, Мелиссы Браннинг, онанаходилась на яхте в Кимберли и желала окормить плавающих неподалеку акул-"нянек". Внезапно один из хищников схватил протянутую рыбу зубами вместе с пальцем женщины. "Я могла думать только о том, что потеряла палец. Я чувствовала, как он слезает с кости", — сказал Браннинг.

Женщину немедленно доставили в больницу, где медики диагностировали у нее повреждение связок и трещину в кости.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в сад британца с неба упала мертвая акула.

 

 

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Теги:  
Австралия, YouTube, акула, укус, палец, Мелисса Браннинг
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