В Австралии кенгуру сорвал регбийный матч и стал звездой в Сети: видео

Для присутствовавших на матче встреча с кенгуру стала полной неожиданностью.

Кенгуру сорвал регбийный матч theaustralian.com.au

В Австралии кенгуру выскочил на спортивную площадку и прервал матч регбийных команд.

Забавный инцидент случился в Новом Южном Уэльсе и для присутствовавших на матче встреча с кенгуру стала полной неожиданностью.

Животное примчалось на спортивное поле и показало себя во всей красе и игрокам, и зрителям, снимавшим всё происходящее на видео.

Кенгуру недолго радовал взгляд очевидцев — он умчался прочь, так что игра в регби возобновилась уже через несколько секунд.

Напомним, ранее сообщалось, что настойчивая японская собака побежала за машиной, делающей снимки для Google Maps, и попала на фото панорамы.

Читайте наши новости в Facebook