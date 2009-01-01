В Бахчисарае "суд" оккупантов выписал штрафы девяти задержанным крымским татарам

Активистов обвинили в одновременном массовом пребывание в общественном месте и "нарушение общественного порядка".
Об этом со ссылкой на координатора объединения "Крымская солидарность" Дилявера Меметова сообщают Крым.Реалии.
Ранее крымский юрист Лиля Гемеджи сообщила, что всем девяти активистам инкриминируют одновременное массовое пребывание в общественном месте, повлекшее нарушение общественного порядка.
Утром в среду, 11 октября, стало известно, что в Бахчисарае в нескольких домах крымских татар российские силовики провели обыски. На местах российские силовики задержали людей, которые пришли к домам, где проходили обыски.
Российские СМИ со ссылкой на пресс-службу ФСБ сообщили, что силовики в Крыму якобы ликвидировали бахчисарайскую ячейку "Хизб ут-Тахрир" — организации, запрещенной в России и аннексированном ею Крыму.
Адвокаты подтвердили, что шестерых задержанных и доставленных в отделения ФСБ после обыска крымчан российские силовики подозревают в связи с организацией "Хизб ут-Тахрир".
В то же время активисты заявили, что у всех, кто подвергся обыску, есть дети: у Сулеймана Асанова — четверо детей, у Сервера Зекирьяева 12 детей и в доме есть новорождённый ребёнок, у Сейрана Салиева — четверо детей, у Мемета Белялова — один ребёнок, у Тимура Ибрагимова — четверо детей и в доме есть новорождённый ребёнок.
Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов сообщил, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами — преимущественно крымские татары, но есть и украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.
Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных "террористическими".
Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России.
фото: ctrcenter.org