В Бахмуте в школьной столовой отравились 60 детей, 16 — в больнице

О происшествии правоохранителям сообщили врачи, которые регистрировали обращения родителей школьников.

happy-giraffe.ru В Донецкой области в городе Бахмут (бывший Артемовск) в больницу с пищевым отравлением были госпитализированы 16 учеников местной школы. Всего за медицинской помощью обратилось 60 детей.

Как говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Донецкой области, "по состоянию на 9:20 известно о недомогании 60 детей, из которых 40 обратились в школьный медпункт, еще 20 — в медицинское учреждение. Сейчас госпитализированы в инфекционное отделение Бахмутской больницы 16 учеников 1–10 классов", — сказано в сообщении.

По состоянию на вечер, 28 февраля, в больницу обратились 8 учеников школы с одинаковым диагнозом — токсикоинфекция, синдром гастроэнтероколит.

О происшествии правоохранителям сообщили врачи, которые регистрировали обращения родителей школьников. Последние говорят, что недомогание началось после обеда в школьной столовой.

В медучреждении работает следственно-оперативная группа Бахмутского отдела полиции. Предварительно факт квалифицированы по ст.137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в декабре 2016 года в Одессе в результате отравления тортом "Наполеон" вспыхнула кишечная инфекция — госпитализирован 21 человек.