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В Беларуси дети удрали из детсада ради поездки на железной дороге

Сегодня, 12:20

К поиску сбежавших пришлось привлекать милицию.

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Пригородный поезд в Белоруссии Bilet.by
В городе Светлогорск (Беларусь) трое мальчиков трех и четырех лет ушли из детсада и отправились кататься на пригородном поезде.

Отсутствие малышей в дошкольном учреждении вечером в среду, 3 января, заметили пришедшие за ними родители, сообщает белорусская телекомпания "Ранак".

Достаточно быстро, через 40 минут, милиционеры нашли пропавших детей в пригородном поезде.
"До Жлобина дети ехали под присмотром правоохранителей. Затем малышей доставили в линейный отдел милиции", — заявил оперативный дежурный Дмитрий Исаенко.

По факту инцидента проводится проверка. Предстоит выяснить, как малолетние дети смогли самостоятельно уйти из дошкольного учреждения.

Напомним,  ранее сообщалось о том, что в детсаду трехлетняя девочка "спалила" отца-наркоторговца.
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Беларусь, поезд, дети, милиция
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