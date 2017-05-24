В "Борисполе" при попытке бегства задержали налоговика-коррупционера

Чиновник пытался с бежать из Украины на воздушном судне.

]Военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что из киевского аэропорта "Борисполь" на воздушном судне пытался бежать руководитель одной из областных налоговых администраций, которого подозревают в коррупции.

"Только что при попытке отлета и бегства в аэропорту "Борисполь" задержали еще одного из руководителей одной из областных налоговых администраций", — сказал он, пишет Украинская правда.

Напомним, сегодня, 24 мая, в 15 регионах Украины началась большая антикоррупционная операция, в которой задействовано около 2 000 полицейских, 500 прокуроров, проводится свыше 450 обысков. Ищут топ-чиновников Украины, которые во времена Януковича занимались коррупцией в налоговой сфере.

фото: twitter.com/UkrPravda_news