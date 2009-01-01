В Брежнева превращается: в Сети высмеяли словесные запинки Путина, опубликовано видео

Президент РФ признался, что пишет, как "курица лапой".

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На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей президент России Владимир Путин не смог прочитать собственные записи в блокноте.

Видео инцидента опубликовано в YouTube.

В какой-то момент президент РФ начал запинаться "Эээ. Это, как вы сказали, не повод... для... эээ... Для чего?" — заявил он. Из зала Путину подсказали, что "для пессимизма". "Для пессимизма! Я так написал, как курица лапой, сам не могу написать... прочитать. Как в школе", — заявил он.

Пользователи Сети сразу начали выдвигать свои версии инцидента с Путиным. "Брежнев лайт", "У вофки начали расти доходы, а производительность труда никакая. В самой богатой стране нищий народ", "А работает он как петух ж…й", "может просто пора на покой", "В Брежнева превращается :) Через лет 15 будет вообще прикольный дед", "ну да, почерк, говорит, у него плохой, только сдается мне ему что дали читать, то он и читает, актер без оскара, вся политическая карьера это просто игра на публику, засиделся он на одном месте, пора где-нибудь в другом месте посидеть", "вовка пяный", — писали под видео пользователи.

Напомним, в день св.Валентина в Сети потроллили Путина.