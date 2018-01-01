В Британии школьница без пальцев сделала из руки забавного человечка Фреда: фото

Девочка ставит цель не просто рассмешить подписчиков, но и привлечь внимание к проблеме своего заболевания.

Британская школьница Хейли Гарднер превратила свою левую руку, на которой отсутствуют пальцы из-за синдрома амниотической группы, в героя приключений по имени Фред.

Девушка завела для снимков с рукой отдельную страницу в Instagram, где публикует шуточные сюжеты из жизни Фреда, пишет Metro.

Из-за редкого заболевания, спровоцированного отсутствием кровотока в левой руке, ее пальцы почти не развиты. 16-летняя школьница нарисовала глаза в промежутке между тем, что должно было сформироваться как указательный и большой пальцы, а неразвитый большой палец послужил Фреду носом.

Судя по снимкам, Фред ведет насыщенную жизнь. Он путешествует, в том числе и на самолетах, водит машину, играет в карты и рисует. Иногда Фред носит усы.

По словам Хейли, она и раньше разрисовывала руку и смешила близких, затом один из них предложил создать девочке аккаунт в соцсети. Школьница надеется, что Фред рассмешит всех остальных, а заодно повысит их осведомленность о ее заболевании.

Напомним, пятилетняя жительница штата Флорида Ивлин Каббедж - одна из порядка ста человек на планете, имеющих генетическую мутацию, которая лежит в основе "синдрома неукладываемых/нерасчесываемых волос". Профиль девочки в Instagram набирает популярность.

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