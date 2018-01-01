В Британии шоу с безголосыми певцами ошибочно приняли за первоапрельскую шутку: видео

Первый выпуск телепередачи транслировался 1 апреля.

Британцы не восприняли всерьез вокальное шоу Скриншот

Британская телекомпания ITV запустила шоу Change Your Tune, что в переводе означает "Измени свою тональность", в котором участники без вокальных данных исполняют различные музыкальные композиции.

Как сообщает таблоид Daily Mail, поскольку шоу вышло в эфир 1 апреля, многие зрители приняли его за шутку.

"Я в таком восторге, что ищу не самых лучших певцов в стране, а самых худших. Это совершенно уникальный взгляд на жанр певческого шоу", - сказал ведущий программы Баз Ашмави.

Британцы были удивлены, узнав, что суть шоу состоит в поэтапном обучении конкурсантов исполнительскому искусству. Участники не имеют особых вокальных данных, однако, работая над собой, могут выиграть в финале 10 тысяч фунтов стерлингов (около 360 тысяч гривен)

Одним из первых конкурсантов стал учитель информатики из Кента по имени Джордж. Он признался, что очень волнуется, поскольку боится критики своих учеников.

"Change Your Tune по ITV — это первоапрельская шутка или настоящая ошибка, — вы показываете эту дрянь в семь вечера в воскресенье в прайм-тайм", - прокомментировал увиденное в своем Twitter-аккаунте певец Дэнни Деарден.

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"Это точно первоапрельский пранк", — написала британка Эмма Форрест.

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Напомним, российский телеведущий Иван Ургант высмеял технологический размах шоу "Дива" украинской певицы Ани Лорак и ее низкий уровень вокальных данных.