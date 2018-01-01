В Британии студент проболтался о сексе с одногруппницей и покончил с собой

Труп 22-летнего парня обнаружил его собственный отец.

Эдвард Сеньор World News Service

В Великобритании, в Уэльсе, 22-летний Эдвард Сеньор, студент-медик, покончил с собой вскорости после того, как похвастался в социальных сетях сексом с одногруппницей.

Соответствующее сообщение в понедельник, 9 июля, опубликовало британское издание Mirror. По данным журналистов, бездыханное тело молодого человека нашел его отец неподалеку от их дома в Уэльсе.

Перед смертью Сеньора временно отстранили от занятий в университете из-за того, что он хвастался друзьям в мессенджере о сексе с красивой одногруппницей. После того, как те распространили переписку по Сети, руководство учебного заведения было вынуждено принять меры против хвастливого молодого человека.

Затем Сеньор впал в депрессию − испугавшись, что его карьера медика оказалась под угрозой. Кроме того, парня исключили из созданного им благотворительного фонда, а также отменили его образовательные лекции.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США школьник едва не ушел из жизни после секса с учительницей.

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