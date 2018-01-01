В Британии Верховный суд признал, что гетеросексуалов дискриминируют

Судьи признали, что права гетеросексуальных пар на семейную жизнь ущемляются.
Соответствующее сообщение было опубликовано журналистами ВВС. Согласно обнародованным данным, суд признал полностью законным право гетеросексуальной пары вступать гражданское партнерство вместо заключения брака. В Верховном суде заявили о том, что данный закон равнозначен дискриминации и нарушению права британцев на ведение семейной жизни.
К слову, в Великобритании в гражданском партнерстве оба участника имеют такое же юридическое право касаемо наследования, налогов, пенсий и всего остального, как и в случае заключения брака.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в США узаконили однополые браки.
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