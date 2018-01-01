В Британии во время грозы с неба упал неизвестный объект: видео

Британцы теряются в загадках – что это может быть.

С неба, словно камень, свалился неизвестный объект Фото: скрин видео ТСН

В британском городе Бриджуотер во время большой грозы с раскаленного от молний неба упало что-то неизвестное

Аномалию сняла на видео местная жительница Меган Тейлор, говорится в сюжете ТСН.

Люди, которым довелось увидеть кадры, высказывают разные гипотезы происходящего. Некоторые уверяют, что молния поразила огромную птицу, а их оппоненты уверяют, что в природе не существует настолько гигантских птиц.

Напомним, норвежский фотограф заявил, что ему удалось заснять несколько светящихся НЛО. Снимки были сделаны в ночь с 13 на 14 апреля этого года.

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