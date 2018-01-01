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В Британии женщина с двумя матками родила одновременно двух детей: фото

Сегодня, 02:36
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1 / 6 (Фото: Daily Mail)

Патология британки является уникальной и встречается крайне редко.

31-летняя жительница Великобритании Дженнифер Эшвуд обнаружила, что обладает двумя матками, и родила сразу двух детей.

Как сообщает Daily Mail, британка рассказала, что у нее уже есть ребенок, и во время первой беременности никто не заметил особенностей строения ее организма.

Во второй раз женщина отправилась на плановый осмотр на 20 неделе беременности, когда врач обнаружил, что у нее не одна, а сразу две матки, и в обеих развивается по плоду. Британка родила на 34-й неделе сына Пирана и дочь Поппи через кесарево сечение. Дети родились без каких-либо отклонений.

Как известно, подобное явление называют бикорнуальной маткой. Обычно женщины с такой патологией вынашивают одного ребенка в одном из органов. Издание отмечает, что вероятность оплодотворения сразу двух маток составляет 500 миллионов к одному. Всего таких случаев зафиксировано не более сотни за все время существования человечества.

Напомним, ранее Братанию поразил случай, когда женщина узнала о своей беременности лишь за месяц до родов.

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Британия, роды, дети, женщина
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