В центре Киева попрощались с убитым боевиками "Козаком": опубликованы фото и видео

После прощания в центре Киева бойца в последний путь провели на Лукьяновском кладбище.

Леонид Проводенко. Facebook.com

Сегодня, 2 января, в Киеве на улице Институтской попрощались с бойцом 12 ОМПБ Леонидом Проводенко с позывным "Козак", который погиб 28 декабря под Авдеевкой.

После прощания в центре столицы бойца в последний путь провели на Лукьяновском кладбище.

Как сообщает 72 Гвардейская ОМБР на своей странице в Facebook, старший сержант, командир отделения разведвзвода Проводенко погиб от вражеской пули во время короткого боевого столкновения возле Крутой Балки под Авдеевкой.

"Испуганный выстрелами противник открыл бешеную стрельбу и под ее прикрытием похитил тело бойца, чтобы поглумиться над ним", — говорится в сообщении.

"Погибшему Леониду Проводенко было 53 года. До войны он жил в поселке Михайловка на Луганщине, работал гражданским инспектором по охране природы. Женат, имел двух сыновей. Когда началась оккупация, вывез семью в Киев, а сам 6 августа 2014 года ушел добровольцем на фронт. Служил в 12 батальоне, всегда занимался младшими товарищами, поддерживал казацкие обычаи. Мечтал освободить родную деревню и вернуться в родительский дом, к любимой работе", — рассказали в 72 ОМБР.

фото; Видео: facebook.com/bodnar.pro