В центре Киева попрощались с убитым боевиками "Козаком": опубликованы фото и видео

После прощания в центре Киева бойца в последний путь провели на Лукьяновском кладбище.
После прощания в центре столицы бойца в последний путь провели на Лукьяновском кладбище.
Как сообщает 72 Гвардейская ОМБР на своей странице в Facebook, старший сержант, командир отделения разведвзвода Проводенко погиб от вражеской пули во время короткого боевого столкновения возле Крутой Балки под Авдеевкой.
"Испуганный выстрелами противник открыл бешеную стрельбу и под ее прикрытием похитил тело бойца, чтобы поглумиться над ним", — говорится в сообщении.
"Погибшему Леониду Проводенко было 53 года. До войны он жил в поселке Михайловка на Луганщине, работал гражданским инспектором по охране природы. Женат, имел двух сыновей. Когда началась оккупация, вывез семью в Киев, а сам 6 августа 2014 года ушел добровольцем на фронт. Служил в 12 батальоне, всегда занимался младшими товарищами, поддерживал казацкие обычаи. Мечтал освободить родную деревню и вернуться в родительский дом, к любимой работе", — рассказали в 72 ОМБР.
фото; Видео: facebook.com/bodnar.pro