В Черкасской области никак не могут найти человека, выигравшего в лотерею 17 миллионов: видео

Требовать свой выигрыш счастливчик имеет право в течение полугода.

В Черкасской области некто выиграл больше 17 млн грн, но за выигрышем не торопится. Reuters

В Черкасской области ищут и никак не могут найти человека, выигравшего в лотерею более 17 миллионов гривен.

"Счастливый билет" продали в маленьком городке Катеринополь. Однако победитель за неделю, прошедшую со дня выигрыша, счастливчик так и не объявился. При этом его судьбой уже прониклось почти все село.

Отмечается, что после вычета налогов победитель (или победительница) лотереи получит 14 млн 289 тыс. грн.

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В сельсовете имени победителя тоже не знают, зато уже нашли применение его деньгам: там мечтают об инвестициях с его стороны в родное село. "Или сделаем тротуары, или, к примеру, построим крышу. Много вопросов, которые можно решить", – рассказал сельский голова Катеринополя Иван Гегедош.

А простые жители села советуют счастливчику "брать свой выигрыш и бежать отсюда". "Этому человеку надо будет оплатить "коммуналку" – и выигрыша не будет", – с иронией отмечает один из местных жителей.

Требовать свой выигрыш счастливчик имеет право в течение полугода. После чего получит не всю сумму разом, а несколькими траншами в течение нескольких месяцев.

Напомним, американка выиграла полмиллиарда и подала в суд на лотерейную компанию. После крупного выигрыша американка волновалась за свою безопасность.

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