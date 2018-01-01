В День счастья ученые и психологи рассказали, как стать счастливым

Украина отмечает праздник вместе с остальным миром.

20 марта мир празднует День счастья.

Его учредили в ООН, чтобы показать, что счастье является одной из основных целей человечества. А чтобы оценить уровень этого счастья, а также для отражения благосостояния людей и состояния окружающей среды в разных странах, в июле 2006 года был введен Международный индекс счастья (Happy Planet Index).

К слову, ранее психологи рассчитали, сколько денег нужно человеку для счастья. Эксперты пришли к выводу, что счастье имеет свой переломный момент: чем больше мы имеем, тем больше мы хотим.

Ко Дню счастья-2018 ТСН выпустил ряд видеоматериалов.

В частности, отмечается, что в международном рейтинге счастья Украина занимает одно из последних мест – 138-ю строчку. В целом, после 2010 года уровень счастья в нашей стране снизился. К концу 2017 года лишь 53% населения Украины считали себя счастливыми. Но психологи нашли, чем утешить украинцев:

Доктор медицинских наук, психиатр Киевской клинической больницы на железнодорожном транспорте №1 Олег Чабан объяснил, что такое счастье, и как его получить. По его мнению, счастья нужно добиваться, искать его, не покладая рук -а не "ждать у моря погоды":

Конечно, рецепт счастья у каждого свой, но есть продукты, которые могут поднять настроение. И до того, как готовишь кому-то родном, разве не чувствуешь радости? Поэтому Неля Шовкопляс и Егор Гордеев решили сделать все, чтобы в День счастья осчастливить себя и людей вокруг.

Напомним, на 20 марта выпало весеннее равноденствие. "Главред" собрал приметы и традиции праздника, знаменующего астрономическое начало весны.