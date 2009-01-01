В ДНР арестовали 30 мотострелков: не хотят на передовую и пишут рапорта на увольнение

В разведке отметили, что "командование полка" приняло решение о содержании военных РФ под арестом.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.
"С целью избежать отправки на передовую и участия в боевых действиях более 30 военнослужащих 11 отдельного мотострелкового полка написали рапорта на увольнение со службы", — сообщили в разведке.
В ГУР также отметили, что "командование полка" приняло решение о содержании этих лиц под арестом.
"В то же время, проблема неукомплектованости личным составом в подразделениях полка, которая возникла в ходе ведения активных боевых действий в районе Авдеевки, решается прикомандированием военнослужащих из других соединений и частей 1 АК и созданием сводных подразделений", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в разведке сообщали, что под Мариуполем не хватает боевиков, в "морпехи" ДНР берут воров и алкашей.