В ДНР хотят судить "донских казаков" за убийство людей

В ДНР отметили, что бандитам предъявлено обвинение в совершении убийства.

В "Донецкой народной республики" намерены судить представителей "Войска Донского" , которые похищали и убивали людей.

Об этом сообщают подконтрольные террористам информационные ресурсы со ссылкой на так называемого "заместителя председателя Верховного Суда ДНР" Дмитрия Еремина, пишет сайт 0629.

Так называемый "Верховный Суд ДНР" заявил, что принял к рассмотрению уголовное дело об участниках вооруженной преступной группировки, грабившей и похищавшей людей на территории "республики".

"Хотелось бы обратить внимание на уголовные дела, которые находятся в производстве Верховного Суда ДНР. А именно на уголовное дело по обвинению десяти человек, которые согласно предъявленному обвинению, используя обстановку, сложившуюся в связи с проведением боевых действий на территории ДНР, под прикрытием общественной организации КС "Область Войска Донского" совершали преступления", — заявил Еремин.

Он также сообщил, что участники группировки обвиняются в совершении вооруженных грабежей и в хищении чужого имущества, применении насилия в отношении "граждан ДНР", похищении с целью вымогательства. Также бандитам предъявлено обвинение в совершении убийства.

Напомним, амурский казак, политэмигрант Евгений Смирнов, которого в РФ подозревают в экстремизме за проукраинскую позицию заявил, что Россия отправила казаков на Донбасс на уничтожение.фото: anews.com