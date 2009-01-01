В ДНР и ЛНР закрываются больницы, раненые боевики едут на лечение в Россию

"Морпехи" РФ и боевики ДНР лечатся после ранений в Ростовской области.

Раненые боевики, иллюстрация reukraine.blogspot.com

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей вследствие недостаточного финансирования и низкого уровня заработной платы медперсонала отмечается существенное уменьшение количества работающих больниц и медицинских пунктов.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

"При отсутствии достаточного количества функционирующих лечебных заведений боевики, в том числе из числа местных жителей, 9 отдельного штурмового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) ВС РФ проходят лечение и реабилитацию после ранений и увечий в медицинских учреждениях Ростовской области. Гражданское население региона имеет возможность выезда на лечение на территорию РФ исключительно за собственный счет", — отметили в разведке.

Напомним, ранее в ГУР сообщали, что на Луганщине боевики пугают население боевыми действиями и готовят их к эвакуации в Россию.