В ДНР критическая ситуация с туберкулезом: зафиксировано свыше 75 летальных случаев

По данным эпидиомониторинга, в январе 2017 года было зарегистрировано свыше 25 тысяч случаев заболевания туберкулезом.

По состоянию на конец января на подконтрольной боевикам ДНР территории Донецкой области заболеваемость туберкулезом, гриппом и ОРВИ находилась на "критическом для этого периода года" уровне.

Об этом идет речь в заявлении "главврача ДНР" В.В. Мозгового и членов "комитета по конкурсным закупкам", которое предоставили источники УНИАН.

Документ подан на имя "главы ДНР" Александра Захарченко в конце января.

По данным эпидиомониторинга, на подконтрольной ДНР территории в январе 2017 года было зарегистрировано свыше 25 тысяч случаев заболевания туберкулезом и около 12 тысяч заболеваний вирусными респираторными инфекциями. Зафиксировано свыше 40 смертей от осложнений ОРВИ.

"Эпидемиологи ДНР" подчеркивают, что особо острая ситуация обстоит рядом с линией соприкосновения: "Заболеваемость туберкулезом и сопутствующими заболеваниями возросла на 54%. Летальных случаев зафиксировано свыше 75. Обострение эпидситуации в приграничных районах в первую очередь обусловлено тем, что среди военнослужащих возросло количество бывших заключенных "республиканских" колоний с открытой формой туберкулеза. Неконтролируемые выезды таких инфицированных военнослужащих в города "Республики" резко обостряет заболеваемость среди населения этих городов"

Местные врачи настоятельно рекомендуют "ввести на территории республики строгий карантин, ограничить передвижение и выезды военнослужащих в города". Также "властям" рекомендуют купить 2-4 комплекса "Флюкар 12КФ1" (комплекс для проведения флюорографии производства Казахстана) и лекарств из Беларуси, Индии и Казахстана.

Напомним, СПИД массово косит жителей ДНР.