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В ДНР надоели наемники из России: "благодарят" и советуют "прикопать там, где нашли"

Сегодня, 18:14

Пособник террористов вспоминает об уничтоженных российских наемниках под донецким аэропортом. 

Россия, войска, Донбасс. россияне
zbroya.info
Боевики "Донецкой народной республики" начали плохо относиться к наемникам, приехавшим воевать на Донбасс из России.

Об этом со ссылкой на Михаила Полынкова, который вербует россиян для отправки их на войну на Донбасс, пишет журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

В подтверждение этих слов, журналист приводит цитату пособника террористов: "Я сейчас не только о физическом устранении, которое началось еще весной 14-го года. И самое кровавое случилось 26 мая 2014 года под донецким аэропортом, когда из 47 человек подразделения, формированием которого я занимался, выжило всего 13 человек. Все вы помните эту показательную казнь.

Гора окровавленных тел "наших" ребят под прицелами фотокамер десятков журналистов. После "минсков" началось моральное давление на "наших" ребят: "Вы свое дело сделали. Спасибо вам, но ваше мнение здесь никакой роли не играет". Иногда оно просто в презрительном отношении: "Это же доброволец из России. Прикопайте его там, где нашли".

Ранее сообщалось, что русские "добровольцы" на Донбассе жалуются на то, что главари ДНР их ненавидят, мстят и бросают "на подвалы" тех, кто приезжает из РФ помогать им воевать.

 

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ДНР, отношение, наемники, россияне, донецкий аэропорт, трупы, доброволец, Полынков, боевики
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