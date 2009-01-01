В ДНР надоели наемники из России: "благодарят" и советуют "прикопать там, где нашли"

Пособник террористов вспоминает об уничтоженных российских наемниках под донецким аэропортом.

Об этом со ссылкой на Михаила Полынкова, который вербует россиян для отправки их на войну на Донбасс, пишет журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

В подтверждение этих слов, журналист приводит цитату пособника террористов: "Я сейчас не только о физическом устранении, которое началось еще весной 14-го года. И самое кровавое случилось 26 мая 2014 года под донецким аэропортом, когда из 47 человек подразделения, формированием которого я занимался, выжило всего 13 человек. Все вы помните эту показательную казнь.

Гора окровавленных тел "наших" ребят под прицелами фотокамер десятков журналистов. После "минсков" началось моральное давление на "наших" ребят: "Вы свое дело сделали. Спасибо вам, но ваше мнение здесь никакой роли не играет". Иногда оно просто в презрительном отношении: "Это же доброволец из России. Прикопайте его там, где нашли".

Ранее сообщалось, что русские "добровольцы" на Донбассе жалуются на то, что главари ДНР их ненавидят, мстят и бросают "на подвалы" тех, кто приезжает из РФ помогать им воевать.