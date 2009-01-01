В ДНР отменили экзамены по украинскому языку

Украинский язык остается в школьной программе.

Об этом заявила так называемый "министр образования и науки" Лариса Полякова, сообщают Новости Донбасса.



"Украинский язык был убран из списка предметов для сдачи ГИА. По предварительным результатам мониторинга, который мы проводили в течение первого семестра и во время подготовки нормативной базы для вступительной кампании, в нем не было потребности, не было запроса и вообще желающих сдавать украинский язык", — пояснила Полякова.



Она уточнила, что несмотря на это, украинский язык остается в школьной программе. В списке обязательных предметов остаются для выпускников 9-х классов русский язык и математика, для 11-х – только русский.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко поддержал украинцев в их просьбевыдавать паспорта только на украинском языке и предложил заменить дублирование печатной информации в украинском паспорте на русском языке на английский.

фото: focus.ua