В "ДНР" судьи платят дань для кураторов из России — эксперт

На захваченной части Донбасса "служители Фемиды" выплачиют деньги "верховному суду" псевдореспублики, сообщил Тымчук.

Если "судьи" террористиской "ДНР" не платят дань, им угрожают “МГБшники”, сообщил политик Reuters

На захваченной части Донецкой области "судьи" ежемесячно платят в "верховный суд" самопровозглашенной "ДНР" дань в размере от одной до пяти тысяч долларов, написал нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

В то же время военный эксперт уточнил, что деньги "передаются кураторам из РФ, которые приезжают для "проверки правового поля судебной системы республики".

"В случае неуплаты "судьями" денежных средств или возникновения "задолженности" более двух месяцев, отмечались случаи угроз со стороны сотрудников "МГБ ДНР" о принятии мер к данным "судьям" в виде арестов "за вынесение заведомо незаконных решений", — говорится в сообщении.

Ранее спикер Минобороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, ссылаясь на Главное управление разведки ведомства, говорил, что российское командование в террористических "ДНР" и "ЛНР" приказало повысить боевую готовность личного состава.