В ДНР возраждают "заградотряды". Росгвардии разрешили стрелять в дезертиров

В ГУР подчеркнули, что в "заградотряды" привлекли представителей военной комендатуры ДНР и бойцов Росгвардии.

Блокпост боевиков, иллюстрация Reuters

С возобновлением активных боевых действий в окружении боевиков террористической " Донецкой народной республики" (ДНР) резко упал уровень морального состояния, а потому командование оккупантов ввело практику "заградотрядов", которым разрешили применять оружие к дезертирам.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины на странице в Facebook.

"С возобновлением активных боевых действий в среде российских оккупационных войск наблюдается снижение морально-психологического состояния личного состава и увеличение случаев самовольного оставления подразделений, в том числе с оружием", — говорится в сообщении ГУР.

По данным разведки, начальник штаба 1 Армейского корпуса Вооруженных сил России распорядился установить блокпосты в тыловых районах.

Их целью стало выявления боевиков, которые самовольно оставили боевые позиции.

"3 февраля с.г. 8 военнослужащих 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) самовольно оставили передовые позиции с оружием", — говорится в сообщении.

В то же время в ГУР подчеркнули, что в "заградотряды" привлекли представителей военной комендатуры и бойцов национальной гвардии России.

"Для осуществления "заградительных" функций на блокпостах с правом применения оружия привлечены: на Донецком направлении — военнослужащие отдельного комендантского полка (Донецк) 1 АК и подразделения т.н. "Внутренних войск", которые в т.ч. укомплектованы военнослужащими Федеральной службы войск национальной гвардии РФ;

на Мариупольском направлении — специальные подразделения охраны 1 АК и представители военной комендатуры", — рассказали в разведке.

Стоит отметить, что "заградотряды" впервые применило советское командование в годы Второй мировой войны: за спинами частей, которые обороняли важные рубежи, стояли бойцы НКВД и расстреливали тех, кто пытался сбежать с поля боя.

Ранее в разведке сообщали, что "командование" ДНР приняло решение арестовать более 30 "военнослужащих 11 отдельного мотострелкового полка (Донецк) 1 АК", которые написали рапорты на увольнение "со службы". Таким образом боевики пытаются избежать отправки на передовую и участия в боевых действиях.