В ДНР запретили рассказывать об убитых боевиках, но разрешили стрелять по прохожим

В ДНР пытаются бороться с распространением информации о количестве раненых и уничтоженных боевиков.

Боевики ДНР, иллюстрация. tsn.ua

В оккупированном Донецке боевики пытаются скрыть свои потери . На территории Киевского и Куйбышевского районов так называемой "полицией" усилен режим несения службы и резко увеличено количество патрулей, которым разрешили открывать огонь на поражение по нарушителям "комендантского часа".

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

"Проверка документов проводится у всех граждан, передвигающихся по городу. Кроме того, патрулям дано право открывать огонь на поражение по нарушителям "комендантского часа", — пишет Тымчук.

По его словам, руководителям и персоналу медицинских учреждений Донецка запрещено выезжать за пределы города вплоть до особого указания.

"Одновременно "МГБ ДНР" пытается бороться с распространением информации о количестве раненых и уничтоженных боевиков, которую распространяют среди знакомых и родственников медицинские работники — проведен ряд "профилактических бесед", вынесены предупреждения", — сообщает эксперт.

В то же время, отмечает Тымчук, в ДНР, растут панические настроения среди населения из-за дальнейшего обострения ситуации на линии разграничения.

"Вследствие повреждений на территории западных районов Донецка отсутствует или частично отсутствует теплоснабжение, электроэнергия, вода. Боевиками проведена частичная эвакуация населения Киевского района Донецка (северные окраины города). Часть людей вывезена в Калининский район города и размещается в общежитиях ведомств и учебных заведений – например, в общежитиях Донецкого мединститута размещено до 500 чел."— пишет Тымчук.

Ранее в ГУР Минобороны отметили, что госпитали ДНР забиты ранеными и телами убитых боевиков, больницы разворачивают новые койко-места.