В Докучаевске зэки роют боевикам опорники, а в Енакиево грозят бунтом горняки

Террористы уничтожили шесть шахт из состава ГП "Орджоникидзеуголь".

Горняки, иллюстрация УНИАН

В районезафиксировано проведение работ по оборудованию опорных пунктов подразделений террористов гражданами в черной форме без опознавательных знаков и без оружия.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, этих людей охраняют вооруженные боевики в маскхалатах. По предварительным данным, лица в черной форме — осужденные или пленные. В этих работах принимали участие около 50 человек.

А шахтеры оккупированного Енакиево Донецкой области угрожают "местным властям" ДНР возможностью проведения ряда протестных мероприятий. Данное решение связано с закрытием и фактическим уничтожением 6 шахт, которые специализировались на добыче угля коксохимической группы и структурно входили в ГП "Орджоникидзеуголь", добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что на участке фронта от Старогнатовки до Докучаевска замечено появление разведподразделений спецназа ГРУ ГШ ВС РФ.