В доме престарелых Горловки пропагандисты вынудили инвалида спеть песню про "бендеров"

Песня была написана еще весной 2014 года, и в ней говорилась о "кацапах", пишет Александр Чернов.

Борис Густов фото: YouTube

в доме-интернате для престарелых и инвалидов пропагандистские СМИ сепаратистов устроили показательную видеозапись авторской песни в исполнении пациента — пожилого инвалида Бориса Густова.

Об этом врач из Енакиево Александр Чернов, которого российские СМИ называют "Доктор Смерть", пишет на своей странице в Facebook.

Под угрозой выселения из медучреждения от одинокого, едва передвигающегося старика директриса и старшая медсестра потребовали изменить в песне слово "кацап" на "бендеры", пишет медик.

По его словам, старик аккуратно исполнил "желание" требовавших и вставил слово "бендер" (а не "бандер"), что звучит для понимающего слушателя, скорее, комично. "Да и "кацап" в канву рифмы ложится идеально — ведь, под "кацапа" песня и писалась автором еще весной 2014 года!", — иронизирует "Доктор Смерть".

"Сейчас старик и его сожители по интернату беспокоятся за его будущее: обещания-обещаниями, но учитывая, что целое крыло корпуса с осени 2015 года занимают "орки", а двор уже полтора года используется как стоянка военного транспорта оккупантов — одинокий инвалид, дабы "не болтал" — вполне может стать разменной монетой!", посетовал Чернов.

Напомним, ранее Чернов рассказал, как в ДНР издеваются над пожилыми женщинами, одевая их в клоунские костюмы и заставляя выть на морозе.