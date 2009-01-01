В Донецке боевики превратили жилые здания в казармы, им грозят "комендантским полком" и требуют убраться

Террористы не намерены переселяться в выделенный командованием "казарменный фонд" в черте города.

Боевики ДНР, иллюстрация ruspravda.info

Командованиепо требованию российских советников пытается упорядочить расположение ряда "частей и подразделений" оккупантов в черте оккупированного Донецка.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, боевики нескольких формирований самовольно заняли ряд жилых и административных строений под свои расположения, которые не отражаются в отчётных документах, и не намерены переселяться в выделенный командованием "казарменный фонд" в черте города.

Командование боевиков требует от командиров подразделений освободить захваченные помещения и расселиться исключительно на территории выделенных объектов, угрожая задействовать силы "военной комендатуры" и "комендантского полка" для принудительного выселения, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что в оккупированном Новоазовске командование "морпехов" ДНР отжало и продало десяток дач.