В Донецке появились проукраинские листовки: опубликованы фото

Листовку дончанин нашел ее на улице Летчиков Петровского района Донецка.
Украинские патриоты разбросали листовки в районе шахты "Лидиевка" и в Петровском районе, пишет 62.ua.
"Жители Донецка, стабильность и уверенность в завтрашнем дне невозможны при наличии вооруженных бандформирований в вашем городе!", — говорится в листовке.
Листовку в редакцию прислал дончанин, который нашел ее на улице Летчиков Петровского района Донецка.
Ранее военный эксперт Дмитрий Тымчук сообщал, что в ДНР усиленно ищут распространителей листовок с информацией о программе СБУ для боевиков "Тебя ждут дома".
фото: 62.ua.