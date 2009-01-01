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В Донецке появились проукраинские листовки: опубликованы фото

Сегодня, 15:12
Донецк, листовка, Украина < >
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1 / 2 "Донецк— это Украина". (062.ua)

Листовку дончанин нашел ее на улице Летчиков Петровского района Донецка.

Донецк, листовка, Украина
"Донецк— это Украина". 062.ua
В оккупированном Донецке появились проукраинские листовки со словами "Донецк— это Украина". 

Украинские патриоты разбросали листовки в районе шахты "Лидиевка" и в Петровском районе, пишет 62.ua.   

"Жители Донецка, стабильность и уверенность в завтрашнем дне невозможны при наличии вооруженных бандформирований в вашем городе!", — говорится в листовке.

Листовку в редакцию прислал дончанин, который нашел ее на улице Летчиков Петровского района Донецка.

Ранее военный эксперт Дмитрий Тымчук сообщал, что в ДНР усиленно ищут распространителей листовок с информацией о программе СБУ для боевиков "Тебя ждут дома".

фото: 62.ua. 

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Донецк, патриоты, Украина, листовки, дончанин, боевики
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