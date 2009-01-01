В Донецке появились проукраинские листовки: опубликованы фото

Листовку дончанин нашел ее на улице Летчиков Петровского района Донецка.

"Донецк— это Украина". 062.ua

В оккупированном Донецке появились проукраинские листовки со словами "Донецк— это Украина".

Украинские патриоты разбросали листовки в районе шахты "Лидиевка" и в Петровском районе, пишет 62.ua.

"Жители Донецка, стабильность и уверенность в завтрашнем дне невозможны при наличии вооруженных бандформирований в вашем городе!", — говорится в листовке.

Листовку в редакцию прислал дончанин, который нашел ее на улице Летчиков Петровского района Донецка.

Ранее военный эксперт Дмитрий Тымчук сообщал, что в ДНР усиленно ищут распространителей листовок с информацией о программе СБУ для боевиков "Тебя ждут дома".

фото: 62.ua.