В Донецке скромно простились с "Гиви": цветы от Захарченко и старики , опубликованы фото и видео

Проститься с фейковым "героем республики" пришли несколько сотен бюджетников и пенсионеров.

По установившейся в ДНР "традиции", в Донецком государственном академическом театре оперы и балета им. А.Б.Соловьяненко прошла церемония прощания с уничтоженным в результате теракта главарем банды "Сомали" — "Гиви".

Как сообщают просепаратистские СМИ, в театр с букетом пришел главарь ДНР Александр Захарченко, другие руководители террористической "республики", а также уцелевшие при штурмах Авдеевки "сомалийцы", которых "Гиви" бросал в самоубийственные атаки на позиции сил АТО, а потом приказал накрыть своей артиллерией.

Официальный сайт ДНР уверяет, что попрощаться с фейковым "героем республики" пришли "тысячи дончан и гостей города", хотя, судя по опубликованным фото, их было от силы несколько сотен — пенсионеров и бюджетников.

Заметно раздобревший Захарченко с пистолетом на поясе только недолго подержался за крышку черного лакированного гроба "Гиви", пафосных речей с обещанием отомстить Украине не произносил, немного пообнимал родственников уничтоженного террориста и быстро уехал из театра, сопровождаемый взглядами почетного караула.

Гроб с телом "Гиви" решено было не открывать, поскольку в результате теракта с применением ручного огнемета "Шмель" оно сильно обгорело и не подлежало опознанию.

Напомним, когда 19 октября 2016-го в Донецке хоронили друга "Гиви" — главаря банды "Спарта" — "Моторолу", очередь была как в Мавзолей, однако в то же время жители Углегорска осмелели и отметили смерть "Моторолы" пьяным ликованием.

Фото: dnr-online.ru