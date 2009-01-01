Кураторы из российской спецслужбы не хотят, чтобы украинское подполье чувствовало себя в городе как дома, отметил Тымчук.

ФСБшник, иллюстрация argumentua.com

снова появилось много, кураторы боевиков из ФСБ недовольны результатами борьбы "министерства госбезопасности"с украинским подпольем.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По его словам, появление в городе "в массовом количестве" листовок ожидаемо вызвало ажиотаж в "органах безопасности" квазигосударства.

"Кураторы из ФСБ РФ заявили о недопустимости, чтобы "украинское подполье чувствовало себя в Донецке как дома", а роль "МГБ ДНР" сводилась к "сдиранию листовок на остановках общественного транспорта и с досок объявлений при помощи полиции", — добавил политик.

Ранее Дмитрий Тымчук сообщил, что на подконтрольную боевикам ЛНР часть Луганской области из России приехали кадровые офицеры ФСБ, по сведениям сотрудников "силовых органов" псевдореспублики задача "гостей" — проведение "кадровых чисток" в "административных структурах".