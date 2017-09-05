В Донецке заговорили о кардинальной смене главарей ДНР, ждут решения Кремля

В "администрации главы ДНР" распространяются слухи о смене руководящего состава боевиков.

Александр Захарченко. dan-news.info

Среди подчиненных в администрации главаря " Донецкой народной республики Александра Захарченко распространяются слухи о смене руководящего состава ДНР в октябре текущего года, основанные на последних событиях в Донецке.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

"В высшем и среднем звене "администрации главы ДНР" распространяются слухи о смене руководящего состава "ДНР" в октябре с.г., основанные на последних событиях в Донецке", — пишет он.

"Так, 05.09.2017 в Донецке состоялось совещание с участием высшего руководства ДНР и представителей РФ по вопросам дальнейшего развития ДНР. По указанию российской стороны, участие в совещании принял ограниченный круг главарей ДНР, при этом, например, лидер общественного движения "Донецкая республика" Денис Пушилин не был на него допущен.

В ходе совещания представители АП РФ не указали четких перспектив для ДНР, однако дали понять, что стратегические решения по этому вопросу будут приниматься в Кремле в ближайшее время и будут связаны с кардинальными кадровыми перестановками в ДНР", — сообщает Тымчук.

Ранее военный эксперт отмечал, что в ДНР главари составляют "списки на эвакуацию" на случай наступления ВСУ и готовятся к эвакуации.