В Донецкой области боевика ДНР приговорили к 10 годам тюрьмы

Речь идет о гражданине Украины, который в составе террористической ДНР способствовал РФ в ведении агрессивной войны против Украины.

Боевика ДНР приговорили к 10 годам тюрьмы Обозреватель

В Донецкой области боевика террористической ДНР приговорили за ведение агрессивной войны к 10 годам лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-центре ГПУ.

Речь идет о гражданине Украины, который в составе террористической ДНР способствовал Российской Федерации в ведении агрессивной войны против Украины.

"Указанный гражданин, вступив в ряды террористической организации ДНР, был назначен на должность командира так называемого военно-инженерного взвода одного из незаконных вооруженных формирований, где в период с мая 2014 года по август 2015 года обеспечивал строительство и укрепление блокпостов, оборудование огневых позиций и других инженерных сооружений на территории Донецкой области, а также с использованием огнестрельного оружия осуществлял акты вооруженного сопротивления силам антитеррористической операции", — говорится в сообщении.

Обвинительным приговором Красноармейского горрайонного суда от 27.01.2017 указанное лицо признано виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Создание террористической группы или террористической организации", "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", "Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны", и назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Донецкой области корректировщику огня боевиков ДНР суд дал шесть лет тюрьмы.