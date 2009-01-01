В Донецкой области корректировщику огня боевиков ДНР суд дал шесть лет тюрьмы

Пособник террористов в течение июля-августа 2015 года по телефону передавал места дислокации и перемещения военных.

Корректировщику огня ДНР суд дал шесть лет тюрьмы obozrevatel.com

Донецкой области 57-летнего жителя Авдеевки, который был корректировщиком огня в террористической ДНР, приговорили к 6 годам тюрьмы.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

Сообщается, что пособник террористов в течение июля-августа 2015 года по телефону передавал места дислокации и перемещения военных ВСУ и других формирований, участвующих в АТО в городе Авдеевка. Также мужчина корректировал места необходимого артиллерийского обстрела террористами украинских военнослужащих.

Указанные действия прекратили сотрудники СБУ, когда задержали злоумышленника.

В суде была полностью доказана вина преступника, и его было приговорено к 6 годам лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 УК Украины (содействие деятельности террористической группы или террористической организации).

Напомним, бразильцу из банды ДНР "Викинг" суд дал 13 лет тюрьмы.