В Донецкой области на крупной взятке погорели два следователя полиции

Полицейские требовали взятку в сумме 3 тыс. долл за возвращение ранее изъятого автомобиля.

Скриншот В Донецкой области при получении взятки в размере 80 тысяч гривен задержали двух полицейских.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, "в Управление СБ Украины в Донецкой области обратился житель города Мариуполя с информацией о том, что сотрудник полиции требует у него неправомерную выгоду в сумме 3000 долларов за возвращение ему ранее изъятого автомобиля".

Сообщается, что следователи прокуратуры начали уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 368 ч.3 УК Украины (вымогательство неправомерной выгоды).

"В ходе следственно-оперативных мероприятий установили, что группа сотрудников Управления уголовного розыска Главного управления Нацполиции в Донецкой области требуют также неправомерную выгоду в сумме 5000 долларов от гражданина за непривлечение его к уголовной ответственности за угон автотранспортного средства", — отмечают в сообщении.

Напомним, в Ужгороде правоохранители задержали оперуполномоченного полиции при получении неправомерной выгоды в размере 2 тыс. долларов.