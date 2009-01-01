В Донецкой области организатору "референдума" ДНР суд дал 5 лет тюрьмы

Женщина была председателем участковой избирательной комиссии.

Организатору "референдума" ДНР суд дал 5 лет тюрьмы Світ 24

В Донецкой области суд к 5 годам лишения свободы приговорил женщину-организатора "референдума" в Дружковке

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

"В мае 2014 года осужденная, понимая противоправность своих действий, умышленно организовала и активно способствовала проведению в городе Дружковка незаконного референдума относительно самостоятельности террористической организации ДНР", — говорится в сообщении.

Женщина была председателем участковой избирательной комиссии. Она давала устные указания членам избирательной комиссии по выдаче бюллетеней для проведения голосования. В дальнейшем женщина принимала участие в подсчете голосов и составлении протоколов по результатам голосования.

Действия правонарушительницы квалифицированы по ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Во время судебных слушаний пенсионерка раскаялась в своих действиях и пояснила, что вызвалась участвовать в организации референдума из-за трудного материального положения.

"Суд, учтя позицию государственного обвинения и возраст женщины, приговорил ее к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком на 1 год", — от метили в прокуратуре.

Напомним, в Харькове главарю подразделения разведки ЛНР суд дал 13 лет тюрьмы.